Перфекционизм во всем. Патриотическая миссия главы РСПП Александра Шохина

Экономист Александр Шохин возглавляет Российский союз промышленников и предпринимателей с 2004 года. Любовь к Родине он демонстрирует через профессиональную деятельность: защищает права отечественных предпринимателей и стремится снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Ранее Александр Николаевич занимал пост вице-премьера Правительства РФ, возглавлял Минтруда, заседал в трех созывах Государственной думы. Как успешный бизнесмен входил в совет директоров «Ренессанс-капитал».

Стать экономистом Александр Николаевич твердо решил в 1969 году — поступил на факультет экономики МГУ. К сожалению, для поступления на дневное отделение, ему не хватило всего половины балла, а потому учиться приходилось по вечерам. Однако это не помешало Шохину окончить ВУЗ с отличием.

После выпуска экономист работал в ряде научных организаций, например, в Экономическом НИИ при Госплане, позже — в институте Госкомтруда, в лаборатории академического Центрально экономико-математического института и других.

К 40 годам Шохин стал личным помощником главы МИДа, затем — руководителем Внешнеэкономического управления ведомства. После путча Александр Николаевич возглавил министерство труда.

Сейчас предприниматель возглавляет РСПП — защищает интересы крупного отечественного бизнеса как в России, так и за рубежом, а также занимает пост президента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — официально представляет «Вышку» в государственных структурах.

Александр Николаевич считает, что человек, желающий добиться успеха, должен быть перфекционистом во всем. Необходимо понимать, что сделать можно многое, но всегда стараться помочь стране чем-то еще.

Патриотическую миссию Шохин видит в обеспечении прав предпринимателей и создании условий для ведения бизнеса.