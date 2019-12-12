Москва, 12 декабря. Министр обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность в связи с сближением между Турции с Россией. По его словам, взаимодействие России и Турции оказывает негативное влияние на сотрудничество Анкары и НАТО.

«Мы должны ответить на вызов и понять, как мы можем вернуть ее (Турцию — Прим. ФАН) ближе к НАТО, потому что она - наш важный партнер на протяжении 70 лет», — сказал Эспер.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что за последние полтора месяца заметно расширилось военное присутствие России в Сирии, где в настоящее время российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование в рамках меморандума по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции.

Глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что Россия защищает народ Сирии от «террористической заразы». При этом российские военные находятся в Сирии на законных основаниях. Президент САР Башар Асад обратился к руководству России с просьбой ввести ограниченный воинский контингент для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), передает Nation News.

«Россия находится в Сирии на законных основаниях. Террористическая зараза успела поглотить порядка 90% территории, и благодаря участию России большинство земель удалось отбить», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что российские и турецкие военные должны продолжать совместное патрулирование северных районов Сирии, так как это необходимо для дальнейшего урегулирования кризиса в Сирии. При этом Самонкин назвал нелепыми попытки Вашингтона упрекнуть Россию в расширении военного присутствия на территории Сирии. Эксперт отметил, что Пентагон в очередной раз разыгрывает русофобскую карту, поэтому не стоит воспринимать в серьез заявления министра обороны США.

«Не исключено, что идет подготовка к какой-то более крупной провокации. И понятно, что уходить из Сирии мы не собираемся — будем продолжать стабилизировать ситуацию. США почему-то называют «наращиванием военных сил» нашу работу по нормализации ситуации в САР», — подчеркнул Самонкин.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Турецкая операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами ИГ. При этом курдские боевики не принимали участия в боевых действиях против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

В конце октября глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии, отметив, что Пентагон готов использовать вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, недавно прибывших в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления ранее были представлены Минобороны РФ.

Ранее ФАН опубликовало вторую часть расследования, посвященного связям США с террористами ИГ. Нашим корреспондентам удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

В первой части расследования ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против группировки ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.