Россия и ЮАР подтвердили нацеленность на плотную координацию в ООН и БРИКС

Москва, 12 декабря. Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов принял посла Южно-Африканской Республики Номасонто Марию Сибанда-Туси. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся дальнейшей работы по укреплению партнерских отношений двух государств во всех сферах, в том числе политической, торгово-экономической и научно-технической.

«Подтверждена неизменная нацеленность на плотную координацию Москвы и Претории на международной арене, прежде всего в ООН и БРИКС», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Посла Южно-Африканской Республики за весомый вклад в развитие дружеских отношений между Россией и ЮАР наградили нагрудным знаком Министерства иностранных дел РФ «За взаимодействие».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор обсудили перспективы развития партнерства России и ЮАР, при этом упор был сделан на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Лавров и Пандор также коснулись вопросов сотрудничества в политической, торгово-экономической областях и в сфере безопасности.

В середине октября заместитель главы Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев в ходе выступления на саммите Россия — Африка рассказал, что Россия и ЮАР в 2020 году планируют подписать меморандум о взаимном сотрудничестве в молодежной политике. Он напомнил, что летом в Ставрополе прошел молодежный форум стран БРИКС и ШОС, который посетили 30 представителей ЮАР.