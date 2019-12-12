Путин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить внеочередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ и трем военным следователям. Соответствующий указ президента в четверг был опубликован на официальном портале правовой информации.

В итоге три сотрудника СК РФ получили звание генерал-лейтенанта, 11 сотрудников — звание генерал-майора юстиции. В числе последних оказался старший следователь по особо важным делам Александр Лавров, который в свое время занимался делом экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и делом «Седьмой студии», которую возглавляет режиссер Кирилл Серебренников.

Напомним, что Никита Белых в феврале прошлого года был признан виновным в получении взяток и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Дело театральной труппы «Седьмая студия», которая подозревается в хищении государственных средств на 200 млн рублей, продолжается до сих пор. В апреле этого года Серебренникова и всех остальных фигурантов отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.