Политолог объяснил, почему шутки Зеленского про газ скоро будут грустными

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина о газе шуткой, изменив строчку из детского стихотворения Сергея Михалкова. Однако скоро шутки украинской стороны будут грустными, считает политолог Богдан Безпалько.

Напомним, что в понедельник в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки». При обсуждении транзита газа через Украину Путин прокомментировал перспективы заключения данного соглашения с Киевом: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет».

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил глава Украины на слова Путина в эфире телеканала «1+1».

Оригинальные строки стихотворения Сергея Михалкова звучат так: «А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!».

По мнению Зеленского, продление контракта с Россией произойдет. Он напомнил, что Киев настаивает на подписании контракта на десять лет.

«Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке контракта), переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите», — заявил Зеленский.

В комментарии Федеральному агентству новостей Богдан Безпалько объяснил, что российская и украинская стороны находятся в очень жестком противостоянии, и поэтому Путин и Зеленский допускают шутки.

«Главное, чтобы они были в рамках приличия, — сказал Безпалько. — Однако Зеленскому нужно ответить, что газопровод-то у них есть, но очень скоро он будет никому не нужен. Это связано с тем, что он разрушается, и вокруг него строится несколько других газопроводов, которые не принадлежат Украине и неподконтрольны ей. Газопроводы «Северный поток – 1», «Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарно могут полностью избавить РФ от необходимости транзита через Украину».

Потребление газа в Европе будет только расти, и оно может обеспечиваться поставками дешевого, качественного трубопроводного российского газа, подчеркивает политолог.

«К тому же транзит газа через Украину становится все менее надежным со всех точек зрения. В таком случае европейцы будут относится к транзиту настороженно. Когда до нового года достроят «Северный поток – 2», шутки с украинской стороны будут более грустными. При этом Зеленский и дальше продолжает играть на публику», — подчеркнул собеседник ФАН.

Кроме того, Безпалько указал, что условия Киева по заключению нового контракта на транзит газа с Россией вряд ли будут одобрены Москвой.

«Требования, которые выдвигает украинская сторона по отношению к России, однозначно неприемлемы: контракт на 10 лет, объемы 60 млрд кубометров, повышение тарифов на транзит. Киеву можно было бы сделать проще, а именно потребовать передачи «Газпрома» в собственность Украины в качестве компенсации», — добавил эксперт.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. Стороны называют переговоры по его продлению «сложными». Усугубляют ситуацию продолжающиеся судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Москва предлагает решение, которое включает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств.

Ведущие киевские эксперты проанализировали для ФАН итоги «газовых переговоров» между лидерами Украины и России на полях «нормандского саммита». По их мнению, подписание нового транзитного соглашения сдвинулось на неопределенный срок, а риски для Киева впасть в новый энергетический кризис значительно возросли.