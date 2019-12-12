Петербуржцы выбрали любимых детских врачей. ФАН-ТВ

Победителей конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» наградили сегодня в Смольном. На протяжении целого месяца петербуржцы голосовали за любимых детских врачей на сайте конкурса. Социальное мероприятие приурочено к празднованию международного Дня педиатра и Дня матери.

С 1 по 30 ноября в Северной столице проходил конкурс «Наш Любимый ВРАЧ». Петербуржцы выбрали лучших врачей-педиатров, врачей-специалистов, а также лучшие рисунки на медицинскую тему, которые дети нарисовали своим докторам.

Награды победителям вручили вице-губернатор города Анна Митянина и председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Формирование и продвижение положительного имиджа медицинского работника, укрепление уважения и доверия к его труду, привлечение в профессию молодых специалистов — основные цели конкурса народного признания. В каждой номинации петербуржцы выбрали по десять победителей.

По словам одной из победительниц, самая главная награда для любого доктора — когда на твоих глазах выздоравливает ребенок.

«Очень приятно, что работа, которую проводишь с детьми, ты получаешь удовольствие от нее, и действительно, в ответ получаешь такие положительные эмоции и положительные отзывы от родителей. Они переживали весь этот месяц вместе со мной. Ко мне неоднократно заглядывали в кабинет, и говорили, что мы вас очень поддерживаем, переживаем, надеемся на вашу победу. И когда ты получаешь эту награду, то хочется только еще дальше творить и помогать», — поделилась Нина Николаева, заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиники №63 Выборгского района Петербурга.

За четыре недели на сайте конкурса родители оставили более 15 тысяч отзывов и своих историй выздоровления. А дети нарисовали почти семь тысяч рисунков в поддержку любимых врачей.

Участвовать в конкурсе федерального масштаба непросто, признаются доктора. Это большая ответственность не только перед маленькими пациентами и их родителями, но перед всем городом.

«Очень приятно видеть внимание наших руководителей к проблемам здравоохранения, к проблемам молодых специалистов, к проблемам детей. И, безусловно, чувство гордости и радости переполняет, когда есть возможность услышать слова благодарности от наших маленьких пациентов, от их родителей, и также очень приятно получать такие награды в таком замечательном и красивом зале», — сказал Кирилл Пелих, детский хирург поликлиники №7 Выборгского района Петербурга.

Напомним, конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» проводится ежегодно, начиная с 2012 года. В этом году в мероприятии приняли участие более 20 000 детских врачей Санкт-Петербурга.