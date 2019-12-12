США являются одним из двух источников финансирования терроризма, заявил эксперт

Москва, 12 декабря. Соединенные Штаты уже много лет являются одним из крупнейших спонсоров мирового терроризма. Об этом в четверг заявил военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он прокомментировал решение международного комитета Сената США обязать Госдепартамент определить, финансирует Россия терроризм или нет.

По словам Михайлова, на сегодняшний день есть два крупнейших источника финансирования боевиков. Первый — это богатые нефтью арабские страны, которые таким образом избавляются от конкурентов. Второй — это США, которые используют радикальный исламизм для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт отметил, что Вашингтон пользуется этим инструментом уже давно. Во время чеченских кампаний в 90-х годах боевиков-сепаратистов поддерживали Штаты и Великобритания. Именно в этих странах впоследствии прятались лидеры бандформирований после завершения войны.

«Есть только один постоянный спонсор мирового терроризма — это США. Начиная со времен запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида»1 американцы финансируют группировки если не напрямую, то их сателлитов и контрагентов», — пояснил Михайлов порталу Nation News.

Он также посоветовал Вашингтону поискать каналы финансирования джихадистов у своих союзников в Персидском заливе — в Саудовской Аравии и Катаре. Сейчас же обвинения США похоже на «попытку вора кричать, что кругом воры».

Ранее международного комитета Сената США одобрил законопроект, который обязывает Госдеп определить, считать ли Америке Россию спонсором терроризма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что решения, принимаемые в Конгрессе и Сенате США, не имеют отношения к реальности, так как они являются проявлением русофобской политики.

Федеральное агентство новостей опубликовало два расследования, касающегося Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Во второй — о поддержке террористов со стороны США.

Третья часть материалов о ситуации в Сирии посвящена россиянам, которые освобождали САР от боевиков. Многие сирийцы отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь с джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.