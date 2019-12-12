Алексей Пушков о личности Юрия Лужкова. ФАН-ТВ

Член Совета Федерации России Алексей Пушков, поделился воспоминаниями о Москве и бывшем мэре столицы Юрии Лужкове, скончавшегося на 84- ом году жизни в результате постоперационного сердечного осложнения.

Алексей Пушков посетил отпевание бывшего градоначальника в Храме Христа Спасителя.

«Я считаю, что Лужков сыграл очень важную роль не только в восстановлении Москвы, но и в начале восстановления страны. Потому что он пришел в качестве мэра в 1992 году. Была самая эпоха развала, того времени, когда старое рухнуло, новое еще только начало появляться, рождаясь, прямо скажем, в больших социальных и экономических муках. Я помню Москву того времени. Я работал на Пушкинской площади в центре города. Это было печальное зрелище, какое-то неупорядоченное бурление массы людей, какой-то болезненной активности, все это выливалось на улицы. Запах горелого масла и пирожков смешивался с запахом плохого бензина, выхлопами газов. Улицы не освещались, по ним летали коробки, бумаги. И вот пришел Лужков в 1992-ом году, и уже где-то через два-три года почувствовалось, что город начал преображаться. Я его видел еще в августе, он был в прекрасном здравии, рассказывал мне о своих планах. Хорошо выглядел, для меня это была полная неожиданность. Я думаю, что это трагическая случайность — его смерть. Его сердце, думаю, еще выдержало бы, и не один год», — поделился Алексей Пушков.