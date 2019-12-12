Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Павла Шеремета

Киев, 12 декабря. Замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие рассматривает одну версию убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, изначально следствие рассматривало четыре версии убийства, однако три из них не нашли подтверждения.

«После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии – это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица», — сказал Коваль.

Напомним, 11 декабря глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля, за рулем которого он находился. Шеремет долгое время работал журналистом в России. В 2010 году он переехал на Украину, где продолжил свою журналистскую карьеру.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины вели слежку за Шереметом в ночь перед его убийством. Стоит отметить, что 2014 года на Украине были убиты 19 журналистов, среди которых Олесь Бузина, Павел Шеремет и Дмитрий Тымчук.