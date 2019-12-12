МИД опроверг информацию о незаконной работе российского бизнеса в ЦАР

Москва, 12 декабря. В МИД РФ опровергли информацию о якобы сотрудничестве компании, учрежденной с участием российского негосударственного капитала, с боевиками, выступающими против законного правительства Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ обратили внимание на появившиеся данные о том, что некоторые компании ведут добычу полезных ископаемых на территории, подконтрольной боевикам.

Вынуждены в данном контексте заметить, что подобные сведения недостоверны и потому могут быть отнесены к категории политического заказа или считаться проявлением недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что по информации посольства РФ в ЦАР, лицензии, выданные компании, действуют только на территории, контролируемой правительством. Эти же данные подтверждаются официальной корреспонденцией от государственных органов ЦАР.

«Там обеспечен приемлемый уровень безопасности. Разработка природного сырья тем не менее пока не начиналась», — сообщает МИД.

В заявлении ведомства подчеркивается, что вся добывающая деятельность будет вестись при строгом соблюдении законодательства ЦАР и правил Кимберлийского процесса.

Кимберлийский процесс — инициатива ООН, созданная для того, чтобы не допустить на международном рынке торговлю «конфликтными» алмазами, которые используются для финансирования повстанческих группировок.