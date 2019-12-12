Путин подписал указ о назначении Кобзева врио губернатора Иркутской области

Москва, 12 декабря. Российский президент Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил на должность временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Назначить Кобзева Игоря Ивановича временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Иркутской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

В четверг глава российского государства провел рабочую встречу с новоназначенным врио Иркутской области. Кобзев до сегодняшнего дня занимал пост заместителя главы МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России.

Депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области назрела уже давно, и решение о его уходе с этой должности позволит региону нормально развиваться в дальнейшем. По его словам, есть несколько причин, которые объясняют, почему Левченко «пора на покой».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что Владимир Путин подписал указ об отставке главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.