Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Левинталь сложил полномочия по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы ЕАО стал сенатор Ростислав Гольдштейн, сообщает телеканал 360.

«Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что Левинталь возглавил Еврейскую автономную область в качестве врио в феврале 2015 года, а в сентябре того же года стал губернатором.

Примечательно, что это не единственные кадровые перестановки, которые Путин санкционировал в российских регионах за прошедший день. В четверг глава государства также отправил в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев.

Как сообщает газета «Известия», поводом для отставки Левченко могла стать неэффективная работа по восстановлению пострадавших от паводка районы, а также громкие коррупционные скандалы в области.