В Госдуме предложили ввести ответственность за участие в мероприятиях нежелательных НКО

Москва, 12 декабря. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выступила за введение административной ответственности за участие за рубежом в мероприятиях НКО, признанных нежелательными в РФ. Об этом по итогам очередного заседания комиссии сообщил ее глава Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По вопросу, связанному с обучением российских граждан за границей на курсах нежелательных в России НКО. У нас на сегодня есть ответственность административная и уголовная, если эти события происходят в России. Учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все перекочевали из России туда, за границу», — рассказал Пискарев.

Он уточнил, что речь идет в том числе о Финляндии, Чехии и странах Прибалтики.

«Потом те, кто прошел эти курсы, приезжают в страну и начинают здесь организовывать протестные акции, — указал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции. — Мы поддержали инициативу о том, чтобы ввести административную ответственность за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей этими неправительственными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной».

Несогласованные акции, участниками которых, в основном, были молодые люди, в том числе несовершеннолетние, проходили в Москве летом 2019 года. Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что беспорядки поддерживались и координировались западными странами, в частности, США.