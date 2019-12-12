Общественная палата Петербурга подвела итоги 2019 года. ФАН-ТВ

В уходящем году комиссии Общественной палаты Петербурга пришлось уделить особое внимание вопросам состояния окружающей среды, социальной политике, актуальной темой стал снос исторических памятников и реконструкция СКК.

Председатель комиссии по безопасности, противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты Петербурга Александр Ватагин отметил, что в работе над противодействием коррупции ведомству удалось наладить хороший диалог с ГУМВД. Следующий главный вопрос — это обманутые дольщики, их еще очень много в Петербурге, и сдвиги в решении проблемы появились. Также очень остро в этом году стоял вопрос о задержке зарплат. Основное внимание было сосредоточено вокруг Метростроя и его подрядчиков. Александр Ватагин добавил, что на данный момент задолженность составляет около 170 млн рублей, но до Нового года она должна быть погашена.

«Невыплата заработной платы, все прекрасно понимают, что когда человек работает, а ему не платят, то однозначно это протестное настроение не только у этого человека. На его месте может оказаться любой другой. Много приходится этим заниматься, на сегодняшний день, к сожалению, этот вопрос для такого города как Санкт-Петербург существует и достаточно остро в основном все сосредоточено вокруг метростроя и его субподрядчиков», — поделился Александр Ватагин, председатель комиссии по безопасности, противодействию коррупции ОП Петербурга.

Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина, в свою очередь добавила, что город должен находиться в постоянном диалоге с жителями Петербурга.

«Наша главная задача — это все время мониторить ситуацию среди жителей, общественности в нашем городе и поднимать те вопросы, которые волнуют сегодня жителей и общественные организации. И как уже было сказано налаживать взаимодействие общества, жителей по тем или иным острым вопросам с властью. И конечно наладить диалог общества и власти в самых острых вопросах. Два дня назад мы отправили очередные наши предложения в закон, который очень много шума наделал по теме домашнего насилия. Мы в этот закон о профилактике семейного насилия, который был опубликован на сайте федерации, провели с участием наших членов комиссии два больших мероприятия», — сказала Людмила Косткина, председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям ОП Петербурга.

Комиссии по качеству жизни в этом году также удалось уделить внимание лекарственному обеспечению. Был утвержден план по взаимодействию с пожилыми людьми и закуплены лекарства от остеопороза. Также было принято решение конкретизировать план паллиативной помощи, нуждающихся будут отслеживать по каждому району.

Председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Петербурга Владимир Гронский рассказал, что в его подразделении самым обсуждаемым в этом году стал вопрос о реконструкции СКК.

«У всех на слуху история с СКК напротив парка Победы, на проспекте Гагарина. Очень большая дискуссия возникла в обществе по поводу того, что опасались люди строительства там жилого комплекса. Никто не понимал, что там будет толком происходить. Мы вместе с комиссией по культурному наследию и туристической привлекательности собрали, я бы это назвал, слушания в Общественной палате. Пригласили главного архитектора города, председателя Комитета по инвестициям. Состоялся очень серьезный разговор, в котором главные архитекторы и председатель Комитета по инвестициям заверили всех журналистов присутствующих, всех участников круглого стола, а в итоге горожан в том, что никакой речи о жилищном строительстве на данной территории идти не будет», — подытожил Владимир Гронский, председатель комиссии по культуре и СМИ ОП Петербурга.

А в комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Санкт-Петербурга Общественной палаты по словам Дмитрия Шериха постоянно проводится мониторинг по установки памятников в Северной столице, и этот год не стал исключением. Было рассмотрено около десяти предложений, среди них и памятник Даниилу Гранину, который был установлен в ноябре.