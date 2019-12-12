Решение Киева наказать приглашенных Зеленским российских журналистов назвали невменяемым

Привлечение к административной ответственности российских журналистов после официального приглашения главы государства ударит по имиджу самой Украины. Об этом Федеральному агентству новостей заявил пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, политолог Юрий Кот.

После саммита в «нормандском формате» журналисты российского телеканала «Звезда» были приглашены в страну главой Украины Владимиром Зеленским.

«Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню», — сказал корреспондент.

Съемочной группе из-за действующего запрета на авиасообщение пришлось лететь через Минск. При пересечении границы никаких проблем не возникло.

Однако позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сотрудников телеканала могут привлечь к административной ответственности за проведение видеосъемки при пересечении украинской границы без официального разрешения.

«Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности», — написал он в Twitter.

Эту информацию также подтвердил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, журналисты телеканала смогли попасть на территорию Украины, поскольку при въезде они не указали, что являются сотрудниками российского СМИ.

По словам Юрия Кота, действия властей Украины в отношении съемочной группы телеканала «Звезда» показывают ее ненормальность и невменяемость.

«Телеканал «Звезда» представляет линию Минобороны России, и поэтому неудивительно, что они первыми откликнулись на официальное предложение украинской власти. К тому же им не привыкать работать в горячих точках, — рассказал Кот. — Но когда появляются какие-то угрозы в их адрес со стороны представителей властей Украины по привлечению к ответственности, то это очень печально и прискорбно. Такие действия киевских властей бьют по имиджу самой Украины. Как на это будет смотреть мировая общественность и украинский народ? Власть приглашает к себе журналистов, а потом объявляет им штраф. В любом нормальном обществе с такими людьми больше не будут вести каких-либо дискуссий или разговоров и признают невменяемыми».

Визит российских журналистов показывает внутреннее состояние украинской власти, ее постоянное раздвоение, утверждает политолог.

«Внутри украинских властей происходит очень серьезный конфликт между совестью и бессовестностью, между честью и бесчестием. Постоянное раздвоение самой власти будет раскалывать страну. В результате это может привести к непоправимым последствиям. Люди, смотря на свою власть, будут делать точно так же. После этого украинские налогоплательщики могут не платить налоги. Если власть так поступает, почему они должны поступать по-другому. К сожалению, мы наблюдаем процесс распада государства на самом высоком уровне», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» призвал российских журналистов посетить страну, чтобы объективно оценить ситуацию. До этого сотрудникам российских СМИ въезд на Украину был запрещен.

Напомним, саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии, посвященный проблемам урегулирования ситуации в Донбассе, состоялся в понедельник в Париже. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.