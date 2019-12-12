Лена Миро рассказала о причинах возвращения экс-жены к «тирану» Башарову

Москва, 12 декабря. Популярный блогер Лена Миро рассказала о причинах возвращения Елизаветы Шевырковой к бывшему мужу Марату Башарову.

В конце 2018 года Елизавета Шевыркова обратилась в больницу с травмой руки, которую получила в ходе семейного скандала. Через несколько месяцев Шевыркова подала заявление на развод, а также публично обвинила Башарова в избиении. При этом предыдущая жена Башарова Екатерина Архарова ушла от актера по той же причине.

По мнению Миро, Шевыркова решила вернуться к «тирану» Башарову, так как опасается остаться в одиночестве.

«Женщинам — стыдно. Женщина не хочет, чтобы на нее смотрели с брезгливостью», — пишет Миро на своей странице в LiveJournal.

Миро подчеркнула, что большая часть женщин, ставших жертвами домашнего насилия, считают, что муж-тиран сможет обуздать свою неконтролируемую агрессию, после чего они «станут жить долго и счастливо».

«У мужчины, который бьет женщин, светлой стороны нет. Единственное, что у него есть, — это маска хорошего человека, которую он надевает, когда жертву, предварительно им побитую, приходит время погладить по голове. Уходите», — советует подписчицам Миро.

Ранее в СМИ появилась информация, что через год после скандальной истории с избиением жены и разводом Башаров стал зарабатывать в два раза больше. За минувший год актер заметно похудел и начал гораздо больше работать, передает KP.Ru.