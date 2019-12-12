Москва, 12 декабря. Заявление министра иностранных дел США Марка Эспера о том, что Пентагон обеспокоен расширением военного присутствия РФ в Сирии, является демагогией. Такое мнение в четверг высказал эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Он напомнил, что российские военные, в отличие от американских, находятся в Сирии законно. А расширение зоны контроля всегда приводит к увеличению контингента.

«Дело в том, что заявление главы Пентагона на самом деле демагогично. Чем вызвана такая обеспокоенность? Никакой угрозы для США это точно не несет. А то, что происходит в Сирии, они должны оценивать исключительно с позиции, дозволенной международным правом», — пояснил Соколов порталу «Слово и дело».

Эксперт напомнил, что американских военных никто не звал для решения сирийского конфликта. Более того, в настоящее время они занимаются кражей сирийской нефти, что окончательно подрывает их самопровозглашенный статус «миротворцев». Высказанные Пентагоном опасения Соколов объяснил страхом потерять захваченные нефтяные поля, ведь рано или поздно сирийская армия восстановит контроль над всей территорией страны, включая районы, которые в настоящее время находятся под американской оккупацией.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил о планах поднять в ООН вопрос о компенсации за похищенную нефть. Он обвинил Штаты в том, что они незаконно добывают углеводороды на захваченных курдскими боевикам нефтяных полях Сирии, а затем выводят черное золото контрабандой за рубеж.

Федеральное агентство новостей опубликовало два расследования, касающегося Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Во второй — о поддержке террористов со стороны США.

Третья часть материалов о ситуации в Сирии посвящена россиянам, которые освобождали САР от боевиков. Многие сирийцы отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь с джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.