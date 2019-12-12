Зеленский дал первое интервью российскому телеканалу

Киев, 12 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Соответствующую информацию передает телеканал «Россия».

«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский во время беседы с корреспондентом телеканала после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Париже.

Полную версию интервью покажут в воскресной программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент Украины на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция), который прошел 9 декабря в Париже, пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. По мнению Зеленского, российские корреспонденты освещают ситуацию на Украине не так, как есть на самом деле.

В четверг журналистов российского телеканала «Звезда» пропустили пограничники Украины. Вице-премьер правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что они могут быть привлечены к административной ответственности за проведение видеосъемки без разрешения при пересечении границы.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, сотрудников телеканала пропустили, так как они не указали, что являются журналистами российского СМИ.