Москва, 12 декабря. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласит уполномоченного по правам детей в РФ Анну Кузнецову для обсуждения вопросов вовлечения подростков в протестные акции. Об этом по итогам очередного заседания комиссии сообщил ее глава Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, такая работа — это одно из направлений деятельности организаций, признанных нежелательными в России.

«Вопросы по тому, чтобы не допустить в политику детей», — сказал Пискарев.

По его словам, таким образом организаторы пытаются увеличить численность акций, что недопустимо.

«Мы хотим пригласить уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и обсудить эти вопросы со структурой, которая знает проблематику этого вопроса», — пояснил Пискарев.

О попытках вовлечь молодежь в незаконные акции говорили сегодня и в рамках пресс-клуба «Лаборатория современных революций». По словам руководителя департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Романа Пырмы, 82% молодежи от 15 до 29 лет сталкивались с информацией «протестного» плана, пропаганда ведется даже в развлекательной среде.

Несогласованные акции, участниками которых, в основном, были молодые люди, в том числе несовершеннолетние, проходили в Москве летом. Федеральное агентство новостей провело расследование «Анатомия протеста» и выяснило, что организаторов беспорядков инструктировали представители США.