Аваков опроверг слухи о договоренностях с Зеленским по делу Шеремета

Киев, 12 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него нет никаких договоренностей с украинским президентом Владимиром Зеленским о сохранении своего поста за успешное расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам главы МВД, он не исключает, что попросит об отставке после завершения этого расследования.

«Сейчас не время и не место обсуждать политические слухи, я так думаю. Однако очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел, мне не захочется попросить об отставке», — заявил Аваков, выступая на брифинге.

Его позицию подтвердил и находившийся на том же брифинге президент Владимир Зеленский. По его словам, убийство Шеремета является «серьезным делом», а порядочные люди не могут заключать договоренности на крови.

Ранее Аваков сообщил о том, что украинские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что украинский журналист Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. Несмотря на то, что прошло уже больше трех лет, украинские следователи так и не нашли людей, ответственных за гибель журналиста.

Отметим, что с призывами установить и наказать виновных в смерти Шеремета ранее выступал Госдепартамент США. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт еще в 2017 году просила Киев бросить все силы на поиск преступников.