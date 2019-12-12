В Совфеде напомнили США, кто несет ответственность за появление ИГ в Сирии

Москва, 12 декабря. В Москве резко отреагировали на решение Сената США признать Россию спонсором терроризма. Сенатор Совета Федерации Владимир Цеков напомнил, что террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещенная в России, появилась при активном содействии США.

Российский сенатор поддержал идею зеркальных мер в отношении США, предложенную депутатом Госдумы Александром Шериным, сообщает «Инфореактор».

«Ведь мы знаем, что все террористические организации, созданные на Востоке, они созданы при самом активном участии Соединенных Штатов Америки. Это известный факт. Другое дело, что здесь начинается взаимное обвинение: мы их признаем, они — нас», — заявил Цеков.

Он также добавил, что инициативу еще нужно проработать и привести в нужную форму.

Ранее Международный комитет Сената США одобрил законопроект, согласно которому госсекретарь США в течение трех месяцев должен принять решение относительно признания России спонсором терроризма. Пока в список стран–спонсоров терроризма, составляемый Госдепом, входят Северная Корея, Сирия, Судан и Иран.

Федеральное агентство новостей опубликовало три расследования о ситуации в Сирии. В первой части идет речь о связях журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства»1, второй — рассказывает о поддержке террористов со стороны США. Третья часть материалов посвящена россиянам, которые освобождали Сирию от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.