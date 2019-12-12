Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. События дня. ФАН-ТВ

В Москве похоронили экс-мэра Юрия Лужкова В Москве простились с бывшим мэром столицы, знаковой и едва ли не эпохальной фигурой в российской политике. Юрия Лужкова сегодня похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония началась в Храме Христа Спасителя, где собралось множество гостей: члены семьи, друзья, коллеги, общественные деятели и политики. В их числе президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также преемник Лужкова, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Обряд отпевания провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоже, что для многих смерть Лужкова, даже несмотря на возраст, стала большой неожиданностью. Те, кто знал его лично, сегодня говорили, что в свои 83 бывший мэр оставался энергичным и охотно делился планами на будущее. Напомним, что Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене, где лечился от болезни сердца. Недуг дал осложнения, а затем вылился в инфаркт. Операция политику не помогла. Мэром Москвы он стал в эпоху «лихих 90-х», когда вся страна, можно сказать, была в состоянии неопределенности. На своем посту Лужков находился с 1992 по 2010 годы. За это время он нажил немало критиков, однако нынешние власти во главе с Владимиром Путиным его заслуги оценили высоко. Работа экс-мэра отмечена орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней. Президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, который многое сделал для развития Москвы.

Госдума одобрила повышение МРОТ и «курилки» для аэропортов А российская Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении несколько законопроектов. Один из них связан с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). С началом следующего года он составит 12 130 рублей — на 850 больше, чем тот же показатель 1 января 2019-го. Законом предусмотрено, что с началом каждого нового года эта сумма будет равняться прожиточному минимуму за второй квартал года прошедшего. Или даже превышать эту планку. Другие поправки коснулись льготников. Теперь им будет проще узнать информацию о тех или иных выплатах, которые им положены, но о которых они, например, могли не знать. Новые функции реализуют по принципу колл-центра, куда граждане смогут обратиться за персональными сведениями, через портал «Госуслуги», по телефону или при личном обращении в компетентные органы. Система, по задумке авторов, должна стать простой и доступной. Изменения вносятся в закон о социальной госпомощи, и на «Госуслугах» они должны появиться с 1 декабря 2020 года. И, наконец, еще одна инициатива крайне порадует курильщиков. Особенно тех, кто сильно нервничает перед полетами, а расслабляется, затягиваясь сигаретой. В аэропорты спустя шесть лет после запрета возвращаются «курилки» — специальные комнаты с системой вентиляции, для любителей подымить. Впрочем, сторонникам ЗОЖ это едва ли причинит какой-то вред: согласно закону, такие помещения не должны быть даже видны другим пассажирам. И уже совсем скоро «курилки» могут появиться в транзитных зонах.