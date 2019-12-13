Сирия новости 13 декабря 07.00: курдские террористы атаковали под Азазом, новое убийство в Даръа

Сирия, 13 декабря. Протурецкие силы атакованы под Азазом, курдские боевики разграбили склад оружия в Дейр-эз-Зоре, новое убийство бывшего боевика ССА в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли боевикам на юге идлибской зоны деэскалации.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли курдских боевиков в Африне, ведут разведку беспилотниками на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли правительственные силы на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: убили нескольких бойцов протурецких сил и уничтожили зенитную установку близ Азаза, совершили налет на склад оружия арабских вооруженных формирований, назвали число погибших в результате действий турецких войск.

Провинция Алеппо

Курдские террористы смогли нанести удар протурецким силам на территории провинции Алеппо. Как сообщает новостное агентство ANF News, курдские боевики заявили об успешной атаке в районе города Азаз — важного опорного пункта протурецких сил на севере Сирии. В результате нападения под Кафр-Хаширом были убиты два бойца протурецких вооруженных формирований, еще четверо получили ранения. В результате операции была уничтожена зенитная установка.

Медиаисточники курдских боевиков заявили, протурецкие силы ответили на нападение минометным обстрелом их укрытий в районе деревень Маликия и Мараназ в Африне. Отмечается также активность турецких разведывательных беспилотников в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели успешный рейд в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), связанные с США террористы атаковали склад оружия вооруженных формирований арабских племен. Нападение произошло в районе города Шайтат; источники SOHR утверждают, что курдские боевики вывезли большое количество вооружения со склада в Шайтате.

Напомним, в настоящее время на оккупированной США и курдскими вооруженными формированиями территории Заевфратья развивается конфликт между оккупантами и арабскими племенами. Члены племен потребовали от американцев направить часть доходов, получаемых от продажи нефти, нелегально добытой на захваченных месторождениях («Аль-Омар», «Ат-Танак») на обеспечение элементарных потребностей жителей региона; американцы и курдские боевики отказались. В ответ шейхи племен объявили о подготовке масштабного восстания против оккупантов.

Провинция Идлиб

Агентство Baladi News сообщило о потерях в рядах САА в ходе противостояния между правительственными силами и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Сообщается, что террористы обстреляли из минометов позиции САА в районе населенного пункта Мадая, убив двух бойцов САА и ранив еще шестерых. Кроме того, боевики «Тахрир аш-Шам», входящие в операционный штаб «Аль-Фатх аль-Мубин», обстреляли Мадаю и окружающие районы из артиллерии.

Провинция Даръа

Новое убийство произошло на территории провинции Даръа. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), смертельное покушение произошло в городе Тафас. Неизвестные боевики застрелили бывшего боевика ССА, который прошел процесс примирения с Дамаском и жил на западе провинции.

Провинция Ракка

Медиаресурсы курдских боевиков, действующих на севере Сирии против Турции и протурецких формирований, сообщили о своих потерях в провинциях Ракка и Хасака после начала турецкой военной операции «Источник мира». Агентство ANF News сообщает о гибели 11 боевиков, приводятся их имена; следует отметить, что датой смерти большинства из них указано 10 октября — то есть на следующий день после начала боевой операции турецких войск.

Провинция Хасака

Курдский боевик был застрелен неизвестными вооруженными людьми на территории сирийской провинции Хасака. Как сообщает новостное агентство Al Khabour в Twitter, нападение произошло в городе Маркада на юге провинции: человек на заднем сиденье проезжающего мотоцикла внезапно открыл огонь по группе курдских боевиков.