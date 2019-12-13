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Сирия новости 13 декабря 07.00: курдские террористы атаковали под Азазом, новое убийство в Даръа

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Сирия новости 13 декабря 07.00: курдские террористы атаковали под Азазом, новое убийство в Даръа

Сирия, 13 декабря. Протурецкие силы атакованы под Азазом, курдские боевики разграбили склад оружия в Дейр-эз-Зоре, новое убийство бывшего боевика ССА в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли боевикам на юге идлибской зоны деэскалации.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли курдских боевиков в Африне, ведут разведку беспилотниками на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли правительственные силы на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: убили нескольких бойцов протурецких сил и уничтожили зенитную установку близ Азаза, совершили налет на склад оружия арабских вооруженных формирований, назвали число погибших в результате действий турецких войск.

Сирия новости 13 декабря 07.00: курдские террористы атаковали под Азазом, новое убийство в Даръа

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Курдские террористы смогли нанести удар протурецким силам на территории провинции Алеппо. Как сообщает новостное агентство ANF News, курдские боевики заявили об успешной атаке в районе города Азаз — важного опорного пункта протурецких сил на севере Сирии. В результате нападения под Кафр-Хаширом были убиты два бойца протурецких вооруженных формирований, еще четверо получили ранения. В результате операции была уничтожена зенитная установка.

Медиаисточники курдских боевиков заявили, протурецкие силы ответили на нападение минометным обстрелом их укрытий в районе деревень Маликия и Мараназ в Африне. Отмечается также активность турецких разведывательных беспилотников в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели успешный рейд в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), связанные с США террористы атаковали склад оружия вооруженных формирований арабских племен. Нападение произошло в районе города Шайтат; источники SOHR утверждают, что курдские боевики вывезли большое количество вооружения со склада в Шайтате.

Напомним, в настоящее время на оккупированной США и курдскими вооруженными формированиями территории Заевфратья развивается конфликт между оккупантами и арабскими племенами. Члены племен потребовали от американцев направить часть доходов, получаемых от продажи нефти, нелегально добытой на захваченных месторождениях («Аль-Омар», «Ат-Танак») на обеспечение элементарных потребностей жителей региона; американцы и курдские боевики отказались. В ответ шейхи племен объявили о подготовке масштабного восстания против оккупантов.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Агентство Baladi News сообщило о потерях в рядах САА в ходе противостояния между правительственными силами и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Сообщается, что террористы обстреляли из минометов позиции САА в районе населенного пункта Мадая, убив двух бойцов САА и ранив еще шестерых. Кроме того, боевики «Тахрир аш-Шам», входящие в операционный штаб «Аль-Фатх аль-Мубин», обстреляли Мадаю и окружающие районы из артиллерии.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Новое убийство произошло на территории провинции Даръа. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), смертельное покушение произошло в городе Тафас. Неизвестные боевики застрелили бывшего боевика ССА, который прошел процесс примирения с Дамаском и жил на западе провинции.

Провинция Ракка

Сирия новости 13 декабря 07.00: курдские террористы атаковали под Азазом, новое убийство в Даръа

Медиаресурсы курдских боевиков, действующих на севере Сирии против Турции и протурецких формирований, сообщили о своих потерях в провинциях Ракка и Хасака после начала турецкой военной операции «Источник мира». Агентство ANF News сообщает о гибели 11 боевиков, приводятся их имена; следует отметить, что датой смерти большинства из них указано 10 октября — то есть на следующий день после начала боевой операции турецких войск.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Курдский боевик был застрелен неизвестными вооруженными людьми на территории сирийской провинции Хасака. Как сообщает новостное агентство Al Khabour в Twitter, нападение произошло в городе Маркада на юге провинции: человек на заднем сиденье проезжающего мотоцикла внезапно открыл огонь по группе курдских боевиков.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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