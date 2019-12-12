Манукян призвал к флешмобу в защиту Малькевича, пострадавшего от русофобии Twitter

Американская социальная сеть Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича. Общественная палата встала на защиту своего председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. ОП запустила флешмоб #returnaccounttoMalkevich с требованием к @TwitterSafety объяснить и пересмотреть свое решение, чтобы не вредить репутации этой компании в России.

Одним из первых флешмоб поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. О важности солидарных действий в подобных случаях Манукян рассказал в авторской колонке для Федерального агентства новостей, призвав всех неравнодушных граждан присоединиться к флешмобу.

Без суда и следствия

Twitter, на мой взгляд, является сегодня единственной американской соцсетью в России, которая не только без суда и следствия может забанить любой аккаунт россиян по абсолютно надуманным причинам, но и, как показывает практика, ее служба поддержки принципиально не озвучивает реальных причин блокировки.

Это не позволяет получить внятный ответ об ограничении блокировки по времени, в отличие от того же Facebook, к политике которого тоже имеется масса претензий. То есть приостановка работы аккаунта Twitter запросто может стать вечной.

Так, мой аккаунт был забанен еще 14 февраля 2017 года за публикацию поздравления ко Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вероятно, если бы я был в мейнстриме и всех поздравлял с Днем святого Валентина, у Twitter не возникло бы ко мне вопросов. Но руководству этой соцсети, видимо, не понравилось, что я зачем-то тревожу память о Великой войне, историю которой всячески пытаются переписать сегодня на Западе. Так вот, мой аккаунт в Twitter не разблокирован по сей день, а прошло уже почти три года.

Сегодня очередной жертвой русофобской политики Twitter стал журналист и общественный деятель Александр Малькевич. Общественная палата РФ встала на защиту своего представителя, и я посчитал для себя невозможным отмалчиваться, приняв в числе первых участие во флешмобе #returnaccounttoMalkevich. К этому моменту уже десятки пользователей соцсети приняли в участие в кампании, ретвитнув к себе на стену пост в поддержку Малькевича с обращением к @TwitterSafety.

В своем Telegram-канале « Media Малькевич» Александр уже поблагодарил меня и Николая Камнева за оперативную реакцию на флешмоб. Не без гордости отмечу, что я регулярно откликаюсь на публичные акции в Интернете. Более того, моя первая колонка в ФАН в начале 2017 года была посвящена именно флешмобу. И сегодня я призываю всех российских пользователей Twitter последовать нашему примеру.

Доклад по Twitter расставит все точки над i

Недавно состоялась пресс-конференция, посвященная русофобской политике Facebook, в которой я также принимал участие. В финале этого мероприятия была анонсирована новая пресс-конференция, на этот раз по Twitter. Кстати, именно об этом был один из последних твитов Александра Малькевича до блокировки в этой соцсети. Вероятно, руководству Twitter не понравились планы главы ФЗНЦ, и администраторы соцсети превентивно приняли меры.

Однако никакого публичного заявления либо разъяснения от Twitter так и не последовало.

Все оказалось еще отвратительнее. Александр Малькевич рассказал, что, согласно его данным, блокировка была произведена по жалобе анонимного пользователя из США, обычного сетевого тролля. Этот тролль якобы «по собственной инициативе» пожаловался на Малькевича в администрацию Twitter, что решило судьбу аккаунта реального публичного человека.

Я полностью согласен с позицией главы ФЗНЦ — подобное поведение руководства Twitter абсолютно недопустимо и незаконно.

Ну что ж, настал момент официально озвучить важную информацию, касающуюся Twitter и его русофобской политики. 25 декабря состоится новая пресс-конференция, посвященная нетерпимому поведению руководства Twitter. В рамках этого мероприятия эксперты обсудят доклад Фонда защиты национальных ценностей, касающийся антироссийской политики этой американской соцсети. Также будут обсуждаться возможные рычаги давления на Twitter в рамках правового поля РФ, чтобы заставить владельцев этого ресурса уважать российское законодательство и не применять к российским пользователям политику двойных стандартов.