Песков опроверг существование запрета на шутки про Путина на ТВ

Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении стало больше цензуры и нельзя шутить про лидера страны Владимира Путина.

Ранее шоумен и юморист Дмитрий Брекоткин в одном из интервью высказал соответствующее мнение. Журналисты спросили у представителя Кремля, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что в эфире нельзя шутить про Владимира Путина.

«На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный», — ответил Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также не стал комментировать решение телеканала ТНТ убрать из эфира сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский — нынешний президент Украины. Песков пояснил, что эта тема не имеет отношения к администрации президента РФ. Он подчеркнул, что Кремль также не имеет права вмешиваться в редакционную политику.

«Что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос», — добавил Песков.

Он напомнил, что сериал «Слуга народа» давно находится в открытом доступе на разных платформах. Вопрос журналистов, было ли правильным решение ТНТ вырезать из эпизода сериала шутку про президента России, Песков переадресовал в редакцию телеканала.