Нур-Султан, 12 декабря. Постоянный представитель Сирии при ООН и участник астанинской мирной конференции Башар Джафари заявил о существовании трансфертного канала между сирийский провинцией Идлиб, которую контролируют террористы, и Ливией.

По его словам, боевики из Идлиба перебираются в Ливию и наоборот. При этом Джафари заметил, что будущее Идлибе связано с будущем всей Сирии, поэтому данный вопрос чрезвычайно беспокоит Дамаск.

Постпред также указал на отсутствие так называемого курдского вопроса. По его словам, курды является частью народа Сирии, а их земли — частью территории САР. Кроме того, Джафари обвинил вооруженные силы США в краже сирийской нефти.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства». Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1. Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.