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Северный флот сообщил о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

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Северный флот сообщил о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»Мурманск, 12 декабря. Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» оказана медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ России.

По данным ведомства, к настоящему моменту возгорание локализовано. К ликвидации возгорания были привлечены штатные пожарные команды корабля, состоящие из военнослужащих, которые хорошо ориентируются на крейсере.

«В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря произошел пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». По предварительным данным, возгорание возникло при проведении огневых работ в первом энергоотсеке. С 2018 года «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

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Источник: РИА Новости
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