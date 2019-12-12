Москвичи простились с Юрием Лужковым. ФАН-ТВ

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова прошло сегодня в главном православном соборе столицы и всей России Храме Христа Спасителя.

Отпевание провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На прощание с бывшим градоначальником прибыли видные политики, деятели науки и культуры, депутаты, среди них Алексей Пушков, Константин Затулин и Александр Хинштейн, ректор МГУ Виктор Садовничий, народная артистка России Надежда Бабкина и другие.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике в результате постоперационного сердечного осложнения. На момент смерти ему было 83 года.

Москвичи, пришедшие на церемонию отпевания, поделились своими воспоминаниями о бывшем градоначальнике.

«Мы — многодетная семья. И именно он ввел в единственном городе по России то, что статус «многодетный» остается до исполнения младшему ребенку 18 лет. До исполнения старшему ребенку 18 лет», — вспоминает жительница Москвы.

«Я работала с ним в секторе по работе с молодежью. Это была его главная задача — чтобы молодежь росла. Мы создавали научно-технические конференции, обслуживали съезды молодежные. И он в этом плане был лидером, такой энергичный, такой внимательный», — говорит москвичка.