Москва, 12 декабря. США очень неразумно угрожают Турции санкциями не только из-за закупки Анкары российских ЗРК С-400. Дело в том, что Штаты защищают курдских боевиков в Сирии, с которыми борются турецкие власти, считает бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Эта история имеет глубокие корни. И подкрепляется тем, что США имеют свои интересы в Сирии и им не нравится то, что Эрдоган проводит самостоятельную политику, в том числе и в вопросах закупки С-400», – подчеркнул он в беседе с изданием «Политэксперт».

По мнению Хатылева, неудавшееся покушение на Эрдогана несколько лет назад тоже не обошлось без участия Вашингтона.

В Сирию Штаты пришли, преследуя свои корыстные цели, и с помощью курдских вооруженных формирований занимаются разграблением природных ресурсов САР.

«Для ведения теневого бизнеса Белому дому нужна рабочая сила. Соединенные Штаты собирают весь мировой сброд, который за 1–2 доллара будет воевать и выполнять задачи США», — отметил он.

При этом, как напомнил Хатылев, Турция является членом НАТО, поэтому США приходится с ней общаться и выполнять обязательства, но поставить Анкару на место у Белого дома не получится.

«У Вашингтона не получается «воспитывать» Анкару. Санкции провозглашены, но как они будут выполняться – другой вопрос», — заключил Хатылев.

Напомним, после того, как американский сенат одобрил введение ограничительных мер против Турции из-за C-400, Анкара заявила, что Штаты не уважают суверенитет коллеги по НАТО. В турецком МИД предупредили, что решение США обернется ухудшением турецко-американских отношений.

Но США готовы пойти на это, чтобы уберечь террористов в Сирии, которые помогают им воровать сирийскую нефть. Для этого Штаты спонсируют запрещенную в РФ группировку ИГ1, снабжают ее оружием и своими инструкторами. Последние учат радикалов и основам ведения информационной войны.

Для поддержки ИГ американцы перебросили в Сирии наемников ЧВК Blackwater,. Эти головорезы, убивавшие мирных жителей в Ираке, вместе с террористами ИГ и курдскими боевиками помогают Вашингтону незаконно выкачивать сирийскую нефть и заниматься ее дальнейшей контрабандой.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, подтверждающую сотрудничество США с боевиками. До этого журналисты ФАН получили доказательства сотрудничества корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Причем осуществлялось оно при посредничестве беглого судимого олигарха Михаила Ходорковского. Данные Короткова были обнаружены среди бумаг террористов, ликвидированных в Дейр-эз-Зоре.

В заключительном материале ФАН были представлены рассказы мирных сирийцев о приходе россиян и переломном моменте в борьбе с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.