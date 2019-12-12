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В РФ призвали Раду принять закон против украинских военных преступников вроде Авакова

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В РФ потребовали от Рады принять закон против украинских военных преступников вроде Авакова

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» попросил Верховную раду принять закон о наказании украинских военных преступников, которые виновны в гибели в Донбассе 3344 мирных жителей и ранении более семи тысяч человек.

Эти цифры были озвучены в четверг, 12 декабря, Миссией ООН по правам человека. Сегодня же глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что опасения российского президента Владимира Путина по поводу повторения в Донбассе трагедии Сребреницы обоснованы и понятны. По ее словам, в ходе переговоров с Киевом Донецк тоже неоднократно приводил этот пример.

«Если Украина перекроет границу, там [в Донбассе] стопроцентно будет резня. Посмотрите, президент [Владимир] Зеленский не смог самостоятельно даже в Париж отправиться. При нем был смотрящий от украинских националистов — господин [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков. Он — преступник. В годы Великой Отечественной войны таких украинских полицаев за зверства против своего народа вешали, а сегодня он одергивает президента Зеленского, диктует в кулуарах и занимается политическими провокациями непосредственно в ходе переговоров, — заявил Игорь Коротченко, обращаясь к украинскому политологу Андрею Окаре, который выступает в эфире политических ток-шоу на российском телевидении в качестве защитника Киева.

В РФ потребовали от Рады принять закон против украинских военных преступников вроде Авакова

Несмотря на попытки украинца перебить его выступление, главный редактор журнала «Национальная оборона» продолжил свою мысль.

«Почему ваш военный преступник, сукин сын, поехал туда [в Париж] — на переговоры по мирному процессу? Это лишний показатель, что украинский национализм жаждет кровавой зачистки Донбасса. Мы знаем, что даже немецкие офицеры СС поражались зверствам украинских полицаев. Их наследники сегодня выходят к администрации президента Украины и запугивают законно избранного вашего лидера», — заметил Коротченко.

Он попросил украинскую сторону не демонстрировать свою политическую неграмотность.

«Если подписали Минские соглашения, выполняйте. Российская позиция железобетонная, хоть вы обкричитесь здесь или в Раде. Минские соглашения будут выполнены пункт за пунктом, переставлять то, что идет на последних позициях, никто не будет. Цель и задача всех этих требований [поменять условия договоренностей] — передать границу, а дальше будет массовая резня: войдут отряды украинских националистов — добробаты, соответствующий план есть в МВД Украины и СБУ. Будет массовая зачистка с массовыми жестокими убийствами. Прямо на улицах будут убивать жителей Донбасса.

Но мы не позволим вам, тем, кто являются апологетами таких вещей, повторить новую резню в центре Европы. Будьте цивилизованной страной. А если не можете — отпустите Донбасс на свободу, которую этот народ завоевал за те годы, когда вы их убивали, танками раскатывали и расстреливали в упор реактивными системами залпового огня. И, наконец, примите в Верховной раде закон о наказании украинских военных преступников, которые виноваты в зверствах и расправах над мирным населением своей собственной страны», — заключил Коротченко.

В РФ потребовали от Рады принять закон против украинских военных преступников вроде Авакова

Украинский политолог во время этой речи то и дело демонстративно хихикал, на что обратил внимание ведущий ток-шоу Евгений Попов.

«Господин Окара, юмористические программы на нашем канале идут в другое время, если вам очень смешно от того, что говорит Коротченко. Это его личная точка зрения, вы можете соглашаться или нет, можете дискутировать», — заметил телеведущий.

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