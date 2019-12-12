В РФ призвали Раду принять закон против украинских военных преступников вроде Авакова

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» попросил Верховную раду принять закон о наказании украинских военных преступников, которые виновны в гибели в Донбассе 3344 мирных жителей и ранении более семи тысяч человек.

Эти цифры были озвучены в четверг, 12 декабря, Миссией ООН по правам человека. Сегодня же глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что опасения российского президента Владимира Путина по поводу повторения в Донбассе трагедии Сребреницы обоснованы и понятны. По ее словам, в ходе переговоров с Киевом Донецк тоже неоднократно приводил этот пример.

«Если Украина перекроет границу, там [в Донбассе] стопроцентно будет резня. Посмотрите, президент [Владимир] Зеленский не смог самостоятельно даже в Париж отправиться. При нем был смотрящий от украинских националистов — господин [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков. Он — преступник. В годы Великой Отечественной войны таких украинских полицаев за зверства против своего народа вешали, а сегодня он одергивает президента Зеленского, диктует в кулуарах и занимается политическими провокациями непосредственно в ходе переговоров, — заявил Игорь Коротченко, обращаясь к украинскому политологу Андрею Окаре, который выступает в эфире политических ток-шоу на российском телевидении в качестве защитника Киева.

Несмотря на попытки украинца перебить его выступление, главный редактор журнала «Национальная оборона» продолжил свою мысль.

«Почему ваш военный преступник, сукин сын, поехал туда [в Париж] — на переговоры по мирному процессу? Это лишний показатель, что украинский национализм жаждет кровавой зачистки Донбасса. Мы знаем, что даже немецкие офицеры СС поражались зверствам украинских полицаев. Их наследники сегодня выходят к администрации президента Украины и запугивают законно избранного вашего лидера», — заметил Коротченко.

Он попросил украинскую сторону не демонстрировать свою политическую неграмотность.

«Если подписали Минские соглашения, выполняйте. Российская позиция железобетонная, хоть вы обкричитесь здесь или в Раде. Минские соглашения будут выполнены пункт за пунктом, переставлять то, что идет на последних позициях, никто не будет. Цель и задача всех этих требований [поменять условия договоренностей] — передать границу, а дальше будет массовая резня: войдут отряды украинских националистов — добробаты, соответствующий план есть в МВД Украины и СБУ. Будет массовая зачистка с массовыми жестокими убийствами. Прямо на улицах будут убивать жителей Донбасса. Но мы не позволим вам, тем, кто являются апологетами таких вещей, повторить новую резню в центре Европы. Будьте цивилизованной страной. А если не можете — отпустите Донбасс на свободу, которую этот народ завоевал за те годы, когда вы их убивали, танками раскатывали и расстреливали в упор реактивными системами залпового огня. И, наконец, примите в Верховной раде закон о наказании украинских военных преступников, которые виноваты в зверствах и расправах над мирным населением своей собственной страны», — заключил Коротченко.

Украинский политолог во время этой речи то и дело демонстративно хихикал, на что обратил внимание ведущий ток-шоу Евгений Попов.