Путин поздравил Опытно-конструкторское бюро Сухого с 80-летием

Москва, 12 декабря. Российский президент Владимир Путин поздравил работников Опытно-конструкторского бюро Сухого с 80-летним юбилеем предприятия. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства заметил, что бюро по праву считается одним из лидеров военной и гражданской авиапромышленности в России. По словам Владимира Путина, история ОКБ Сухого неразрывно связана с достижениями ученых, конструкторов, инженеров, летчиков, военных специалистов, рабочих.

Президент России выразил дань глубокого признания Павлу Осиповичу Сухому и его сподвижникам, которые стояли у истоков создания в стране реактивной и сверхзвуковой авиации.

«Нынешний коллектив дорожит традициями своих предшественников, вносит весомый вклад в развитие отрасли, укрепление обороноспособности страны, пополняет семейство «Су» новыми летательными аппаратами различного назначения», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Он также выразил уверенность в том, что ОКБ Сухого продолжит добросовестно трудиться и решать поставленные перед предприятием задачи.