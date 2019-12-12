Сирия, 12 декабря. Курдские боевики готовят в Алеппо новобранцев. В Идлибе правительственные силы ответили джихадистам у города Маарет-ан-Нуман. Неизвестные совершили покушение на главу городского совета в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на юге провинции Идлиб и нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на юге провинции Идлиб, потеряли семь человек в ходе столкновения.

«Исламское государство1»: подозревается в установке мины на пути следования патруля курдских радикалов SDF в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с подразделениями сирийской армии на юге провинции Идлиб у поселка Джазрая, потеряла четырех боевиков.

Курдские вооруженные группировки: потеряли двух боевиков в результате подрыва мины на пути следования патрульного автомобиля в Ракке.

Провинция Алеппо

Подконтрольный курдским боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) медиаресурс Anha News сообщил, что сегодня из военного лагеря подготовки SDF были выпущены новобранцы. Курс военной подготовки прошли два десятка новобранцев в лагере близ города Шейх-Максуд на севере Алеппо. Отметим, что курды ужесточили вербовку новобранцев в начале октября, после того как на северо-восток Сирии в зоны их контроля были введены турецкие войска в рамках операции «Источник мира». В ходе операции курдские боевики потеряли несколько сотен человек, а также понесли серьезные потери из-за роста количества дезертиров, из-за чего SDF вынуждено отменили уголовное наказание за дезертирство и усилили вербовки на подконтрольных им территориях.

Провинция Даръа

На главу совета города Ас-Санамейн на севере провинции была совершена попытка покушения. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные боевики с пистолетами напали на Абделя Саляма Химда в его доме. Личность нападавших не установлена. Глава совета остался жив, его доставили в госпиталь с несколькими огнестрельными ранениями. Ранее поступала информация об убийстве мэра Ас-Санамейна на западе провинции Даръа, после того как было предпринято несколько неудачных попыток покушения на убийство в течение года. По словам нашего корреспондента, с начала этой недели местные власти инициировали расследование и по подозрению в причастности к покушениям были арестованы по меньшей мере шесть человек, имена которых пока не разглашаются.

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции заявили, что в результате обстрела позиций правительственных сил в районе поселка Абу-Камис им удалось уничтожить одну пулемётную установку сирийской армии, как указывает новостное агентство Halab Today. Информации о потерях Сирийской арабской армии (САА) в личном составе не поступало. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает об ожесточенных столкновениях в юго-восточных районах Идлиба между отрядами сирийской армии и боевиками «Тахрир аш-Шам». Согласно информации источника, столкновения сопровождаются ракетными обстрелами десятками снарядов у поселков Тель-Султан, Заммар и близ деревни Джазрая. SOHR сообщила о потерях с обеих сторон, убито по меньшей мере семь военнослужащих и еще четверо боевиков были нейтрализованы.

Российские военные самолеты совершили боевой вылет к востоку от города Маарет-ан-Нуман, где укрываются радикалы «Тахрир аш-Шам», и нанесли точечные удары по расположениям радикалов, как передает агентство Masar Press Net. Данные о потерях джихадистов в живой силе и технике пока уточняются.

Провинция Ракка

В районе поселка Кафр-Хол к западу от города Тель-Абъяд два боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли по время патрулирования. Как сообщает агентство Alk Habour, боевики подорвались на мине. Пока что ни одно из вооруженных бандформирований не взяло на себя ответственность за установку мины. Курдские радикалы обвиняют в минировании террористов «Исламского государства», которые сохраняют активность в зонах их оккупации к востоку от реки Евфрат. Ранее два курдских боевика скончались в результате детонации бомбы, установленной в их автомобиле.

1 Организация запрещена на территории РФ.