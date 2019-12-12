Украинские власти могут привлечь к ответственности журналистов «Звезды»

Киев, 12 декабря. Журналисты российского телеканала «Звезда» могут быть привлечены к административной ответственности за проведение видеосъемки без разрешения при пересечении границы. Об этом рассказал вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Политик не пояснил какие именно меры будут приняты в отношении сотрудников СМИ, но заявил, что это может произойти при обратном пересечении ими границы.

«Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности», — отметил Кулеба в Twitter.

Ранее о наказании российских журналистов заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, сотрудников телеканала пропустили, потому что они не указали, что являются журналистами российского СМИ. При этом пограничники не получали никаких данных и распоряжений в отношении них.

«Также добавлю, что не было установлено и фактов их незаконного пребывания на временно оккупированных территориях Украины», — отметил Демченко.

Он добавил, что все перемещения журналистов «Звезды» проходят под наблюдением Службы безопасности Украины.

Сюжет журналистов о посещении Киева размещен на сайте телеканала.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» призвал российских журналистов посетить страну, чтобы объективно оценить ситуацию. Ранее сотрудникам российских СМИ въезд в Украину был запрещен.