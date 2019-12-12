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ЦСКА интересуется форвардом тульского «Арсенала»

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ЦСКА интересуется форвардом тульского «Арсенала»

Москва, 12 декабря. Столичный футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко. По словам источника Федерального агентства новостей, «армейцы» хотят укрепить линию атаки опытным нападающим.

Отмечается, что 32-летний форвард является не бесспорной, но одной из кандидатур. При этом для ЦСКА его подписание будет довольно бюджетным — сделка по его переходу может обойтись примерно в полмиллиона евро.

Луценко перешел в «Арсенал» из «Динамо» на правах свободного агента летом этого года. На его счету 17 матчей в чемпионате России, 7 забитых мячей и 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА также интересуется двумя игроками из ФНЛ: нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым и полузащитником «Нефтехимика» Денисом Макаровым.Не исключено, что Сергеев присоединится к ЦСКА в ходе зимнего трансферного окна. Стоимость перехода оценивается в 400 тысяч евро.

Напомним, что до своего перехода в «Арсенал» Евгений Луценко выступал за «Торпедо» (Москва), «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют» (на правах аренды), «СКА-Энергию», «Мордовию» и «Динамо» (Москва).

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