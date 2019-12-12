В Госдуме рассказали о планах кардинально поменять МРОТ в 2021 году

Государственная дума РФ на пленарном заседании 12 декабря в третьем, последнем чтении, приняла законопроект за авторством Минтруда об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей — это на 850 рублей больше, чем в этом году. Однако в будущем МРОТ будет повышаться более быстрыми темпами, сообщила в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«МРОТ в нашей стране привязан к так называемой «потребительской корзине» — стандартному набору товаров и услуг, которые необходимы каждому гражданину. К сожалению, она уже слабо отвечает потребностям современного человека, и в 2021 году мы будем ее пересматривать. В частности, следует включить в нее оплату информационно-коммуникационных сетей, Интернета, без которого сложно сейчас представить полноценную жизнь», — поделилась планами собеседница ФАН.

По ее мнению, прогрессивная потребительская корзина должна включать в себя возможность приобретения в кредит базовой оргтехники и смартфонов. Но чтобы по-настоящему знать, на что в основном приходится тратить деньги россиянам, Бессараб предлагает использовать базы данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Через них мы получим знание об обычных среднемесячных затратах, которые производит среднестатистическое домохозяйство. Вполне возможно, что россияне не закупают по 5 килограмм гречки в месяц и не берут по два пальто в год, а тратят эти деньги на какие-нибудь развлечения, походы в кафе или кино. Современное программное обеспечение, стоящее на вооружении у нашего ФНС — а они признано одним из лучших в мире, — позволяет исследовать реальные потребности населения и более эффективно рассчитать потребительскую корзину», — отметила парламентарий.

Депутат признала, что современный российский прожиточный минимум рассчитан как раз на то, чтобы выжить, — на иные цели этих денег вряд ли хватит.

«Если говорить о развитии человеческого потенциала, о его реализации, то здесь действительно все очень печально. Мое личное мнение — величина прожиточного минимума должна быть не меньше 20 тысяч рублей, лучше больше. Однако, повторюсь, тут требуется всестороннее исследование, которое бы учло все аспекты среднестатистических трат россиян».

По словам Бессараб, в России не так много людей живет на прожиточный минимум. Как правило, это деньги, которые получают за стандартную рабочую смену самые неквалифицированные работники, чья деятельность не требует серьезных навыков. И тем не менее государству следует озаботиться этим вопросом, распространяя принцип достойной оплаты труда на все группы населения.