Эксперт уверен, что «Белые каски» примут участие в новой химпровокации «Ан-Нусры»* в Сирии

Министерство обороны РФ в конце ноября сообщило, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят новую провокацию с «химоружием» на территории зоны деэскалации «Идлиб». В Минобороны уверены, что террористам помогают печально известные «Белые каски» — псевдогуманитарная организация, непосредственно связанная с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Террорист-астматик

Главари террористов учли неудачный опыт предыдущего «вброса» о «химатаке САА» на севере провинции Латакия. В мае 2019 года Госдепартамент США «выразил обеспокоенность» в связи с информацией, полученной от «Сирийской сети по правам человека» (SNHR) о якобы применении правительственными войсками «отравляющих веществ» в ходе интенсивных боев на западе идлибской зоны деэскалации.

Уже вскоре стало ясно, что псевдогуманитарные организации поспешили распространить заявления «Тахрир аш-Шам» об обстреле «снарядами с хлором» в горах близ населенного пункта Кабана. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) — базирующаяся в Лондоне организация, которую трудно заподозрить в симпатиях к Дамаску, — разоблачила фейк своих «коллег»: из района Кабаны за годы боев, обстрелов и бомбардировок бежали все мирные жители, сильно укрепленную линию обороны там удерживают джихадисты из «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ группировка).

Как оказалось, во время обстрела несколько боевиков просто надышались поднятой взрывами пылью; у одного из них оказалась бронхиальная астма — он начал задыхаться, и главари боевиков поспешили заявить о новом случае применения «химоружия» в Сирии. Врачи в городе Джиср аш-Шугур привели террориста в чувство.

После катастрофических поражений во время летней кампании САА позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе заметно пошатнулись; практические подконтрольные Турции структуры сирийской оппозиции усиливаются и грозят вырвать контроль из рук радикалов-джихадистов. В интересах «Тахрир аш-Шам» и их главаря Абу Мухаммеда аль-Джулани — любое обострение на линии соприкосновения с правительственными войсками, как это уже произошло в мае.

Забота о достоверности фейков

На этот раз террористы «Тахрир аш-Шам» заранее позаботились о «достоверности» планируемых вбросов — в районе населенного пункта Кабана появились «Белые каски», которые действовали до этого в городе Джиср аш-Шугур. Они непосредственно связаны с SOHR — и им явно будет легче склонить «Обсерваторию» на поддержку новых фейков.

Можно не сомневаться в том, что разрабатывается план новой химической провокации в Идлибе, считает военный эксперт Борис Рожин. «Белым каскам», как профессионалам по части постановок и провокаций, предстоит сыграть в этом ключевую роль.

«Персонал «Белых касок» в Сирии существенно сокращен, однако полностью Сирию он не покинул. Оставшиеся деятели сосредоточены в Идлибе. У них сохранилось финансирование, известно, что на 2020 год им были выделены деньги (на работу в Идлибе), — подчеркнул эксперт в интервью Федеральному агентству новостей. А раз выделено финансирование — от них ждут каких-то значимых действий: не просто обвинения Сирии и России в «варварских бомбардировках», а как минимум еще одна «химическая провокация». Есть мотив, есть исполнители, есть ресурсы, есть кустарные мастерские по переоборудованию баллонов с хлором».

Поводом для реализации заранее заготовленного сценария «химатаки» может стать любой значимый успех сирийской армии — скажем, если САА удастся прорвать позиции исламистов на севере Латакии или прорваться в направлении трассы Хама — Алеппо.

«Пока что боевиков там стараются оттеснить, но это еще не носит критического характера. Если возникнет угроза обвала фронта, как это произошло во время летней кампании, мы можем стать свидетелями провокации либо в Идлибе, либо в Кабане, или в каком-нибудь другом поселке, возле которого будет работать сирийская или российская авиация — внезапно начнется «химическая атака», которая станет поводом для новых авиаударов по Асаду, или новых санкций против России и Сирии», — предупредил главный редактор информационно-аналитического портала «Кассад».

Новые задачи для «Белых касок»

Недавняя внезапная гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле не стала серьезным ударом для организации, считает собеседник ФАН. На Западе продолжают на них рассчитывать, а в случае необходимости — предоставят им убежище в Европе.

«Если проблема с Идлибом будет решена, верхушка «Белых касок» бежит из Сирии, будет выведена на Запад, в Европу, и будет выступать в роли политической оппозиции правительству Башара Асада — вести информационную войну, делать заявления, которые будут получать повышенное внимание западной прессы. Часть боевиков из рядового состава останется на местах — например, в Эль-Кунейтре и Даръа они остались; когда Максим Григорьев делал свой репортаж, он находил людей, которые там живут, которые получили амнистию от сирийского правительства, (поскольку не участвовали непосредственно в подготовке фейков и у Воздушной разведки Сирии к ним претензий нет). Они останутся, и очень важно этих людей находить, — подчеркнул Рожин, — чтобы брать свидетельские показания и искать координаторов».

Координаторы «Белых касок», пояснил Борис Рожин, непосредственно связаны со спецслужбами, и с их помощью можно раскрутить интересные «ниточки». В целом «Белые каски» представляют собой группы хорошо подготовленных организаторов любых заказных фейков, поэтому «без работы не пропадут», считает эксперт.

«Когда отпадет смысл бороться с Асадом, кто-то из них может включиться в турецкие или саудовские проекты и привнести свой опыт. Их можно переключить на соседний Ирак, на Ливан, — это персонал, который способен выполнять определенные задачи, там есть квалифицированные кадры, их постараются сберечь», — подытожил Борис Рожин.

Ранее ФАН опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи со стороны России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.