В Германии назвали иностранным вмешательством санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 12 декабря. Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) резко раскритиковал решение США принять санкции против «Северного потока — 2», назвав их иностранным вмешательством во внутренние дела Европы.

«Принятие Палатой представителей США решения по санкциям против «Северного потока — 2» — удар по европейскому суверенитету и неприемлемое вмешательство в автономную энергетическую политику Европы», — заявил глава OAOEV Оливер Хермес.

Он обратил внимание на то, что американские санкции направлены против европейских компаний, и выразил уверенность в том, что подобные шаги могут нанести серьезный урон американо-европейским отношениям. Кроме того, сообщение о новых санкциях сильно осложнило переговоры по продлению транзита российского газа через Украину.

Немецкий бизнес призвал ЕС решительно противостоять попыткам Вашингтона навязывать свой СПГ европейским потребителям. По словам Хермаеса, Европа готова закупать американский СПГ, но только на условиях честной конкуренции.

Восточный комитет немецкой экономики обратился к правительству Германии и Еврокомиссии с просьбой использовать дипломатические каналы, чтобы не допустить принятия законопроекта о новых санкциях.

Напомним, что ранее Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать лидер государства Дональд Трамп.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж выступает против любых экстерриториальных мер со стороны США и будет защищать применение правовых норм ЕС в отношении «Северного потока — 2». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что санкции США уже не смогут остановить ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток».

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.