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СМИ сообщили о задержании на Украине еще двух подозреваемых в убийстве Шеремета

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СМИ сообщили о задержании на Украине еще двух подозреваемых в убийстве Шеремета

Киев, 12 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали еще двух подозреваемых по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета, сообщило агентство УНН.

По данным агентства, полиция задержала Петра Кияна и Яну Дугарь. По предварительным данным, они являлись участниками силовой операции в Донбассе.

Ранее, в четверг, глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Шеремета. Аваков отметил, что Нацполиция действовала с согласия Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого находился. Он много лет проработал в России, в том числе на Первом канале. В 2010 году Шеремет переехал в Киев, где продолжил свою журналистскую деятельность.

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Источник: УНН
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