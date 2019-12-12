Представитель ПНС Ливии рассказал, почему Саррадж и Эрдоган не раскрывают детали меморандума

Член Президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Али Аль-Готрани признал, что соглашения о сотрудничестве, подписанные между главой ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нарушают международное право.

Аль-Готрани заявил, что намеренное сокрытие деталей сделки между лидерами может означать только наличие в тексте документа определенных тезисов, которые противоречат интересам ливийского народа и других стран. По мнению представителя ПНС, именно это и послужило мотивом скрыть текст соглашения от представителей тобрукского правительства.

В интервью арабскому изданию Al Arabiya член Президентского совета ПНС сообщил, что в соглашении упомянуты договоренности о поставках оружия на сторону боевиков ПНС Ливии — это объясняется тем, что войска Ливийской национальной армии Халифы Хафтара близки к освобождению Триполи. Кроме того, в документе могут быть описаны подробности транспортировки ИГИЛ1 и террористов из Идлиба через турецкую границу в Ливию воздушным и морским путем.

Аль-Готрани отметил еще один пункт, касающийся разведки газа в Средиземном море. По словам представителя Правительства национального согласия Ливии, он игнорирует географическое положение греческого острова Крит и подразумевает ущемление прав Афин, так как по закону не предусмотрено перекрещивающихся районов или общих морских границ между Турцией и Ливией. Это прямое нарушение морского права по части демаркации морских границ. Аль-Готрани сделал вывод о том, что соглашение затронет интересы других государств, — Греции и Кипра, — в отношении континентального шельфа и исключительных экономических зон.

В заключении представитель ПНС отметил, что народ Ливии в пятницу 13 декабря выступит против этих соглашений, благодаря которым президент Турции «узурпирует богатство Ливии и осуществит свою мечту о правопреемстве, восстановив Османскую империю». Аль-Готрани убежден, что Эрдоган хочет держать под контролем возможности арабских стран.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Весной 2019-го войска Халифы Хафтара перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.