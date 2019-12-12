Премьер Болгарии назвал дату начала транзита газа из России в Сербию

Москва, 12 декабря. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал начать транзит российского газа через территорию страны в Сербию 31 мая 2020 года. Соответствующее заявление сделал посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

Во время видеомоста российских и болгарских парламентариев Макаров рассказал, что прямо спросил у Борисова, когда газ из России пойдет в Сербию по «Турецкому потоку». Премьер-министр Болгарии в ответ на вопрос назвал конкретную дату — 31 мая следующего года.

«Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу пойдет в Сербию», — отметил Макаров.

«Турецкий поток» будет поставлять газ из РФ в Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод состоит из двух ниток газопровода, мощность которых составит порядка 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что старт проекту будет дан в Стамбуле 8 января.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин может посетить Турцию в первой декаде января следующего года. Песков заметил, во время одного из телефонных разговоров главы двух стран «договорились, что в первой декаде января в Турции будет готова наземная часть «Турецкого потока».

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации «Турецкого потока» на своей территории. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия могла исключить Болгарию из проекта «Турецкий поток», что в свою очередь заставило Софию отказаться от политики затягивания строительства газопровода.