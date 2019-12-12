Депутат Госдумы объяснил, почему Левченко «пора на покой»

Отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области назрела уже давно, и решение о его уходе с этой должности позволит региону нормально развиваться в дальнейшем. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Член думского комитета по бюджету и налогам заявил, что всячески поддерживает отставку губернатора Иркутской области.

«У нас накануне была депутатская группа «Байкал», и вот я там заявлял, что чем скорее заменят Сергея Георгиевича Левченко, тем скорее наша область вздохнет и начнет нормально развиваться. Потому что у нас полная деградация всех программ. Я это (отставку. — Прим. ред.) приветствую», — признался Красноштанов.

Ранее в прессе появились сообщения, что Сергей Левченко подал заявление об отставке. По словам Красноштанова, если чиновник на самом деле написал такое заявление, то принял правильное решение. Как пояснил депутат, есть несколько причин, которые объясняют, почему Левченко «пора на покой».

«Главная — на сегодняшний день Иркутская область не получает из федерального финансирования по четырем программам более пяти миллиардов рублей. Вот взять мой избирательный округ — Усолье-Сибирское. В бюджете на 2020 год запланировано более миллиарда рублей на локализацию чрезвычайных ситуаций. Но нам эти деньги, судя по всему, не дадут», — сказал депутат.

По его мнению, дело в том, что губернатор области не смог определиться с данным вопросом. Кроме того, Левченко не выполнил множество обещаний, которые давал как главе МЧС, так и депутатам — что местным, что из Госдумы, — добавил Красноштанов. Прежде всего, речь идет о последствиях разрушительного наводнения в регионе.

«Ничего же не сделано! — воскликнул собеседник ФАН. — А население страдает. Я как туда приезжаю, мне стыдно людям в глаза смотреть! Самое главное, что я, как член бюджетного комитета, вижу, что деньги есть, федерация их дает, и МЧС заинтересовано в том, чтобы локализовать этот очаг. Но губернатор ничего не делает».

По мнению парламентария, Левченко все время только занимается «какими-то своими непонятными делами», что не идет на пользу области.

«Лично мне стыдно и больно за наш регион. Поэтому я думаю, что это будет правильное решение (об отставке. — Прим. ред.). Оно назрело уже давно. Сергей Георгиевич только тормозит развитие Иркутской области», — резюмировал Красноштанов.

Известный российский политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с ФАН, комментируя сообщения о возможной отставке Левченко, отметил, что она предсказывалась еще несколько месяцев назад.

«Я не знаю, принято ли им такое решение сегодня, но о высокой его вероятности мы, в общем-то, говорили еще в сентябре, когда был выпущен очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов», — сказал эксперт.

По его словам, на отставку губернатора Иркутской области могли повлиять две основные причины.

«В первую очередь, это очень серьезный внутриэлитный конфликт, причем как с федеральными, так и с региональными группами влияния. Левченко потерял доверие тех групп, которые поддерживали его во время избирательной кампании. Ну, и я думаю, что личное раздражение президента [России Владимира Путина] было вызвано тем, насколько неуклюже региональными властями решался вопрос о ликвидации последствий наводнения», — добавил Минченко.

Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область со 2 октября 2015 года. Его работа на должности губернатора неоднократно вызывала критику и недовольство как со стороны общественности, так и со стороны политиков. Например, не так давно разгорелся громкий скандал касательно роста зарплат Левченко и других чиновников региона.