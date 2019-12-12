Депутаты обсудили, каким должно быть муниципальное управление в Петербурге. ФАН-ТВ

Реформы муниципального управления в Северной столице обсудили на заседании дискуссионного клуба.

На повестке ответ на главный вопрос: какими же должны быть идеальные муниципалитеты? Необходима ли реформа местного самоуправления и в чем минусы существующей системы?

По мнению одних депутатов муниципалитеты нужно укрупнять, в нынешней системе они не имеют никакой власти. Другие настаивали, что местные администрации в муниципалитетах должны быть избираемые, а не назначаемые.

Однако по мнению Вадима Войтановского реформы не нужны, ведь у депутатов уже есть все необходимое для эффективной работы.

«Скажем, хорошему талантливому скрипачу дали инструмент, и они [депутаты] получили инструмент. Если человек не хочет, он не сыграет хорошее произведение. А если он хочет, сделает шедевр, очень много может сделать для жителей, того округа, где он избрался. Поэтому я считаю муниципальное образование идеальное не потому, что оно расположено где-то в центре. Оно идеальное по тому отношению тех депутатов, которые там избраны, они имеют право и главу муниципального образования переизбрать. То есть самим нужно сделать это муниципальное образование, для этого все есть», — подчеркнул Вадим Войтановский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Депутат также добавил, что дискуссия — это очень полезно, необходимо находится в диалоге с коллегами, но встречи, подобные этой, ни на что ровными счетом не повлияют. Надо просто больше работать на местах.