Президент Туниса посетит Россию после формирования правительства

Тунис, 12 декабря. Точная дата визита президента Туниса Каиса Саида в Россию будет определена после формирования нового правительства. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туниса Сабри Баш Тобжи на форуме по вопросам мира и устойчивого развития в Африке​​​.

Тобжи отметил, что Тунису и России необходимо усиливать сотрудничество в области экономики. Дипломат назвал отношения Москвы и Туниса продвинутыми и основанными на доверии.

«Конечно, обсудим обмен визитами между двумя странами, визит российского президента в Тунис и президента Туниса в РФ», — сообщил Тобжи.

Накануне, 11 декабря, в египетском Асуане стартовал форум по вопросам мира и устойчивого развития в Африке. Участие в мероприятии принимают президенты Сенегала, Нигера, Чада и Нигерии, а также главы правительств и МИД, сообщает «Политика Сегодня».

Напомним, в октябре состоялся второй тур президентских выборов в Тунисе. Независимый кандидат Каис Саид, набравший свыше 72% голосов граждан, был избран на пост главы государства.

В Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году разразился кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, Тунис неоднократно атаковывали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус, унесшего жизни 40 человек.