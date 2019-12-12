Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 12 декабря.

Жириновский предложил снизить налоги в стране, в ответ на что президент сказал, что подумает над данным предложением. Путин рассмотрит предложение Жириновского по налогам.

Военный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае.

Навальный в программе «Русские норм» (проект The Bell) невольно вскрыл схему стороннего финансирования. Навальный использует представительство Зимина в ЕСПЧ как ширму для получения денег.

У людей, которые обычно любят устроить «тихий час» днем или спят девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна.

Один из участников Майдана Дмитрий Липовой рассказал, кто устроил кровавую бойню на главной площади в центре Киева в 2014 году. Участник Майдана рассказал, кто устроил кровавую бойню в Киеве в 2014 году.

Певица Анастасия Стоцкая поделилась с подписчиками в Instagram фотографией подросшей дочери Веры. Фанаты Стоцкой усмотрели сходство ее дочери с Киркоровым.

Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный астрологический прогноз на 2020 год по знакам зодиака от Инги Лозанчич Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: важные перемены для Козерогов, любовь — для Рыб.

Представитель АдГ в бундестаге заявил, что правительство Ангелы Меркель больше не в состоянии представлять интересы Германии. В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока – 2».

Россия и Турция в четверг провели пятнадцатый совместный патруль на северо-востоке Сирии, сообщает министерство обороны РФ. Российско-турецкий патруль проинспектировал новый район в Сирии.

В первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск ВС ФР будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами. Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды.