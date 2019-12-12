СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Москва, 12 декабря. По факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Следственный комитет начал проверку.

Сообщается, что медики скорой помощи не остановили погибшему кровотечение.

«Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. Из сообщения следует, что сегодня журналист скончался», — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что погибшим является заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов. На сайте издания размещен прощальный текст, в котором сообщается, что Виноградов находился на больничном.

Накануне Виноградов написал пост в Facebook, в котором рассказал об открывшемся после выписки из больницы кровотечении. По словам журналиста, прибывшие медики наложили на рану «пришлепку с коллагеном» и порекомендовали охлаждать ее цыпленком-бройлером, вытащенным из морозилки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве автомобиль скорой помощи сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.