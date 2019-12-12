Украину ждет «дикий газовый кризис» под Новый год



Ведущие киевские эксперты проанализировали итоги «газовых переговоров» между лидерами Украины и России, прошедших на полях «нормандского саммита» в Париже. По их мнению, подписание нового транзитного соглашения сдвинулось на неопределенный срок, а риски для Киева впасть в новый энергетический кризис значительно возросли. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита «нормандской четверки» отметил, что новый транзитный контракт с Россией «будет, и он будет только долгосрочным».

«Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас хорошие шансы подписать его, причем с лучшими условиями, чем до этого», — заявил он украинским СМИ.

Глава страны подтвердил, что Киев готов получить от Москвы 3 млрд долларов, присужденных ему Международным арбитражным судом в Стокгольме, в виде поставок газа.

По мнению аналитика энергетического рынка, экс-главы пиар-службы «Нафтогаза Украины» Валентина Землянского, украинский президент в силу своей неосведомленности в газовой сфере слишком оптимистично смотрит на ситуацию. Потому что в самое ближайшее время она может стать для Киева критической.

«До «нормандского саммита» переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» находились в полузамороженном состоянии. Потому что ранее любые позитивные инициативы России откровенно торпедировались руководством «Нафтогаза». Будучи не заинтересованным в новом транзитном соглашении, оно упорно настаивало на собственных условиях — новом транзитном договоре на 10 лет, уровне прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год и т. д., — напомнил эксперт. — После переговоров двух президентов в Париже случилось как минимум два позитивных сдвига. Во-первых, были намечены «реперные точки» переговоров. Во-вторых, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стороны готовы договариваться уже в двухстороннем формате, без участия европейцев».

В переговорах по газу есть три ключевые проблемы, отметил Землянский. Первая из них — это решение Стокгольмского арбитража, по которому Россия должна выплатить Украине 3 млрд долларов.

«Можно рассуждать о том, взять ли эту сумму деньгами или оформить ее в виде льготного газового контракта, как предлагает президент Зеленский. Но проблема состоит в том, что это не окончательное решение. Эти 3 миллиарда являются спорными. Потому что Стокгольмский арбитраж так и не принял решения по апелляции «Газпрома», обжалующей этот вердикт. Кроме того, Киев должен помнить и о суде в Лондоне. Он рассматривает дело о невыплате Украиной 3,5 миллиарда долларов, которые Россия предоставила режиму Виктора Януковича в ноябре 2014-го в качестве кредита. Если решение суда будет не в пользу Киева, то здесь вообще возможен некий «нулевой вариант» взаиморасчетов с Москвой».

Вторая проблема — это вопрос транзита российского газа по территории Украины. Как известно, старое транзитное соглашение истекает 1 января 2020-го, а новое до сих пор не заключено.

«По моим данным, сейчас речь идет о некоем промежуточном варианте — договоре на пять лет транзита, с абсолютно непонятным объемом ежегодной прокачки по ГТС Украины, — говорит аналитик. — После 10 лет постоянных проблем, которые «Газпром» имел из-за транзита по Украине, Россия видит в этом непомерно высокие риски. Поэтому решение, которое примет Москва, будет сугубо политическим. То есть на деле его будет принимать лично президент РФ Владимир Путин. Потому что, по моим данным, и руководство «Газпрома», и весь экономический блок правительства РФ категорически против продолжения «газового сотрудничества» с Украиной более чем на год. Причем продолжение транзита по Украине — это не только проблема Зеленского, но и проблема Путина. Ведь на кону 3 млрд долларов ежегодно, которые могут быть отданы Украине, а могут быть оставлены в российской «копилке» после начала транзита газа по «Северному потоку — 2». Это, как говорится, две большие разницы».

Еще один важный вопрос, считает Валентин Землянский, в том, «почему Евросоюз не занимает активную позицию в переговорах, говоря о том, что они готовы покупать у «Газпрома» газ на восточной границе Украины».

«Об этом сегодня говорит только Киев, и ни одна из европейских компаний к «Газпрому» по этому поводу не обращалась, — констатирует он. — Это значит, что европейцев все устраивает, в преддверии зимы они «до упора» заполнили свои хранилища газом. Значит, никакой поддержки со стороны ЕС в «газовых переговорах» с Россией мы не получим. Ситуация с продолжением российского газового транзита по Украине остается зависшей. Время стремительно истекает, и мы семимильными шагами движемся к новому газовому кризису, который может возникнуть как раз под Новый год».

Эксперт напомнил: в Париже Владимир Путин вновь прямо заявил о том, что Россия может возобновить прямые поставки газа для нужд Украины. И в этом случае голубое топливо будет для Киева дешевле как минимум на четверть.

«Пока непонятно, как именно Украина может воспользоваться этим экономическим бонусом. Проблема в том, что у президента Зеленского катастрофически не хватает квалифицированных экспертов по газовой проблематике, — считает аналитик. — Судя по тем странным решениям, которые принимает нынешнее правительство Украины, возле президента собрался какой-то соросятско-порохоботский детский сад, который водит вокруг него хороводы! Они рассказывают президенту, как «все в стране хорошо», как украинцы в едином порыве поддерживают решения кабмина и т. д. Тем временем страна быстро катится в пропасть. А люди, которые дают Зеленскому советы, по сути, подставляют его, обрушивают рейтинг. При этом он, выслушивая их дикие советы, даже ими не управляет — в отличие от того же [бывшего украинского президента Петра] Порошенко».

В заключение Землянский подчеркнул, что если украинская власть продолжит свои странные игры вокруг транзитного соглашения с Россией и до Нового года оно не будет подписано, то Украина неизбежно скатится в энергетический кризис. Последствия которого будут непредсказуемы как для простых украинцев, так и для новой власти страны.