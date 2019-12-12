Москва, 12 декабря. Возможные санкции со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не будут для Москвы неожиданностью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее стало известно, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены в том числе расходы на «противодействие России» в разных сферах. Например, в согласованном документе содержится предложение о введении санкций в связи со строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Теперь американские законодатели должны представить этот документ на подпись президенту США Дональду Трампу.

Замглавы МИД РФ назвал цель санкций США против «Северного потока — 2».

«Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна — получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», — цитирует слова Александра Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что те проекты, которые Россия разрабатывает совместно со странами Европы, коммерчески обоснованы, а также укрепляют энергетическую безопасность европейских стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает газопровод «Северный поток — 2» проблемой, однако с санкциями на его счет еще не определился.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря. «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство газопровода поддерживает ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского газа. США и Украина выступают против реализации проекта. Вашингтон видит в лице России конкурента: газ из РФ может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным топливом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа через территорию Украины после введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Москва неоднократно подчеркивала, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.