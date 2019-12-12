Зеленский развлекает публику «формулой будущего» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своей статьей о формуле будущего для страны развлекает публику, т. к. до сих пор не вышел из роли шоумена. Об этом Федеральному агентству новостей заявил украинский писатель и политолог Андрей Ваджра.

Статья Зеленского под названием «Вперед и вверх», где он вывел пять составляющих формулы для будущего страны, появилась в журнале «Новое время».

В число приоритетных направлений работы украинский президент поставил достижение мира в Донбассе, поскольку в противном случае страна не будет развиваться.

«Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях», — написал Зеленский.

На втором месте Зеленский указал создание эффективных государственных институтов и прозрачных правил игры, которые будут обязательны для всех.

Также, по мнению главы государства, Украине требуются зарубежные инвестиции. При этом необходимо убрать лишние барьеры для бизнеса, построить налоговую систему и создать прозрачные рынки, не подвластные «коррупционерам и рейдерам».

На четвертую позицию формулы будущего для страны Зеленским была поставлена важность создания новой инфраструктуры. Последняя составляющая успеха Украины заключалась в обеспечении реального народовластия, чтобы граждане могли бы влиять на принятие государственных решений.

Как утверждает Андрей Ваджра, проблема в том, что Зеленский очень много рассказывает, что нужно сделать, но не говорит, как собирается это осуществить.

«К тому же власть на Украине — это тоже проблема, т. к. нет ресурсов, мозгов и возможностей для того, чтобы что-то сделать, — подчеркнул Ваджра. — Хоть и Зеленский занимает должность президента, но на самом деле он им не является. Любые его программные статьи такого плана – это как за все хорошее и против всего плохого. Политика подразумевает под собой возможности и способности, а у Зеленского нет ничего из этого. Он до сих пор не вышел из роли шоумена, т. к. настоящий президент не говорит, а действует. Зеленский продолжает говорить и развлекать публику».

Украинский лидер за все время нахождения на посту президента отвел войска только в трех точках в Донбассе, и еще полгода у него уйдет на разведение сил в следующих трех точках, рассказывает политолог.

«Это и есть все его достижения. К тому же какое народовластие может быть в стране, где в принципе самой власти нет. Украиной управляют люди, которые находятся за рамками демократических процессов. Поэтому Зеленский занимается тем, что делал всю жизнь, и ему это нравится. Кроме того, он ездит за границу без каких-либо серьезных результатов. Даже по итогам его участия на встрече в «нормандском формате» принципиально ничего не изменилось», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Франции, а также канцлер Германии провели встречу в Елисейском дворце. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

После саммита президент Украины пояснил, что российский лидер Владимир Путин «каждый вопрос разбирает до деталей». Также Зеленский заявил, что он и президент России — разные люди.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате антиконституционного госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР.