Жириновский предложил Путину отмечать основание неделимой России

Москва, 12 декабря. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину учредить праздник основания неделимой России и отмечать его 21 сентября. Об этом лидер либерал-демократов заявил по итогам встречи с главой государства.

«Это русские князья из Пскова и Великого Новгорода 21 сентября 862 года договорились. Вот день рождения России. И нам уже 1157 лет. Я вчера сказал президенту: «Что мы будем праздновать в 2020 году — тридцатилетие России? Молодое государство что ли?», — отметил он.

Жириновский добавил, что ЛДПР настаивает на том, чтобы «день рождения России» праздновался 21 сентября. В этот день русские князья, уставшие от междоусобицы, решили вместе встречать любого врага.

Отметим, что на сегодняшний день россияне отмечают День независимости, приуроченный к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. С 1992 года 12 июня официально стало праздничной датой в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ. При этом принятый документ стал называться «Декларацией о государственном суверенитете РФ».

Ранее Путин заявил, что Ленин, создавая новый политический строй, «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность.