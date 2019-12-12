Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

Москва, 12 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной мира в 2019 году по версии журнала Forbes.

В четверг Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по итогам 2019 года. Вторую строчку заняла глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, замкнула тройку спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Меркель признана самой влиятельной женщиной мира уже в девятый раз. Оказаться на третьей строчке рейтинга Пелоси позволила процедура импичмента президента США Дональда Трампа.

На 20-й строчке рейтинга расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, 40-е место досталось британской королеве Елизавете II, а 42-е место заняла дочь главы Белого дома и его советник Иванка Трамп. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53-й строчке рейтинга, обогнав певицу Рианну (61-е место) и теннисистку Серену Уильямс (81-е).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. На первой строчке оказалась 29-летняя певица Тейлор Свифт. За уходящий год ее доходы от альбома Lover, контракта с лейблом Republic Records, а также от самого кассового тура в истории США составили 185 миллионов долларов. Второе место занял хип-хоп-исполнитель Канье Уэст. За 2019 год он заработал 150 миллионов долларов. Тройку замыкает британский певец Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов.